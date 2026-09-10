Росавиация ожидает сертификацию МС-21 летом 2027 года
МС-21-300. Обложка © Max / ОАК
Сертификацию пассажирского самолёта МС-21 планируют завершить в середине 2027 года. Испытания проходят по графику, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах форума «Иннопром. Индия».
«В середине следующего года — МС-21. Пока испытания идут в нужном темпе», — сказал Ядров, отвечая на вопрос журналистов.
Раньше должен получить сертификат полностью импортозамещённый SJ-100, известный как «Суперджет». Завершить эту процедуру Росавиация рассчитывает в первом квартале 2027 года.
МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Самолёт разрабатывает ОКБ «Яковлева», входящая в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха. Базовая версия МС-21 получила сертификат типа в 2021 году. Нынешняя программа испытаний необходима для одобрения импортозамещённой модификации с отечественными системами и двигателями ПД-14.
Ранее Life.ru сообщал, что импортозамещённые МС-21 и «Суперджет» вышли на финальный этап сертификационных испытаний. Глава Минпромторга Антон Алиханов тогда говорил, что обе программы планируется завершить в ближайшее время.
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