Росавиация ожидает сертификацию МС-21 летом 2027 года

Сертификацию пассажирского самолёта МС-21 планируют завершить в середине 2027 года. Испытания проходят по графику, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах форума «Иннопром. Индия».

«В середине следующего года — МС-21. Пока испытания идут в нужном темпе», — сказал Ядров, отвечая на вопрос журналистов.

Раньше должен получить сертификат полностью импортозамещённый SJ-100, известный как «Суперджет». Завершить эту процедуру Росавиация рассчитывает в первом квартале 2027 года.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Самолёт разрабатывает ОКБ «Яковлева», входящая в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха. Базовая версия МС-21 получила сертификат типа в 2021 году. Нынешняя программа испытаний необходима для одобрения импортозамещённой модификации с отечественными системами и двигателями ПД-14.