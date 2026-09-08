Импортозамещённые МС-21 и «Суперджет» выходят на финальный этап сертификации

Российские импортозамещённые самолёты МС-21 и SJ-100 («Суперджет») в ближайшее время завершат программы сертификационных испытаний. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, комментируя итоги стратегической сессии по технологической политике.

По словам министра, две модели самолётов уже получили необходимые сертификаты, а обновлённые МС-21 и «Суперджет» находятся на завершающем этапе сертификационных программ.

МС-21 представляет собой среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт разработки корпорации «Яковлев», входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха». В зависимости от конфигурации лайнер рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров.

Передачу серийных импортозамещённых МС-21 российским авиакомпаниям планируется начать после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения Росавиации. Ожидается, что это произойдёт в 2027 году.

SJ-100 создаётся в рамках программы замещения иностранных систем и комплектующих. Завершение сертификации полностью импортозамещённой версии «Суперджета» ожидается весной следующего года.

Ранее первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 выполнил взлёт с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Яковлев», входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха. Во время полёта продолжительностью 1 час 23 минуты специалисты проверили устойчивость и управляемость лайнера в различных режимах, а также работу отечественных систем. Самолёт поднялся на высоту до 6000 метров и развил приборную скорость до 600 км/ч.