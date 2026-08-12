От Ил-114 до МС-21: Мантуров рассказал, какие российские самолёты готовят к массовому выпуску

Для России важно создавать свой флот гражданской авиации, что обеспечит технологический суверенитет. Наша страна продолжает наращивать выпуск собственных лайнеров. Первые пассажирские самолёты Ил-114-300 уже поступают заказчикам в РФ. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил на встрече «Родина — это люди. Технологический суверенитет» в национальном центре «Россия».

Одновременно разворачивается серийное производство обновлённого Ту-214. Ещё два проекта — МС-21 и импортозамещённый «Суперджет» — находятся на этапе испытаний и сертификации, рассказал Мантуров. По словам первого вице-премьера, создание собственного современного пассажирского флота необходимо не только авиационной отрасли, но и для транспортной связанности российских регионов. Власти рассчитывают сформировать линейку самолётов для маршрутов разной протяжённости — от региональных перелётов до более дальних направлений.

«Эта линейка позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение», — подчеркнул Мантуров.

Ил-114-300 получил сертификат типа в июне 2026 года, после чего появилась возможность перейти к поставкам серийных машин.

Ранее первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 выполнил взлёт с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Яковлев», входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха. Во время полёта продолжительностью 1 час 23 минуты специалисты проверили устойчивость и управляемость лайнера в различных режимах, а также работу отечественных систем. Самолёт поднялся на высоту до 6000 метров и развил приборную скорость до 600 км/ч.