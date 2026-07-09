Ростех передал российским военным очередную партию боевых самолётов Су-30СМ2 и Су-34. Перед отправкой в войска вся техника прошла полный комплекс заводских испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Российская армия получила новую партию самолётов Су-34 и Су-30СМ2. Видео © Telegram / Ростех

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34 изготовила Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха. После глубокой модернизации Су-30СМ2 получил расширенные боевые возможности. Самолёт отличается высокой манёвренностью, а обновлённая радиолокационная станция позволяет обнаруживать цели на значительно большей дальности по сравнению с предыдущей версией.

Кроме того, истребитель способен эффективно поражать наземные, воздушные и морские объекты, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Су-34 предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых ПВО и расположенных на большом удалении от аэродромов базирования. Помимо этого, самолёт может выполнять задачи воздушной разведки.

«Самолёт Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – сказал лётчик Су-34 Воздушно-космических сил России.

Перед передачей в войска вся авиационная техника успешно прошла необходимые наземные и лётные заводские испытания. В Ростехе также сообщили, что одновременно с серийными поставками продолжается работа по дальнейшей модернизации боевых самолётов с учётом опыта их применения.

Ранее сообщалось о применении истребителей-бомбардировщиков Су-34 для ударов по двум объектам ВСУ в Сумской области и ДНР. В районе села Уланово в Сумской области самолёты сбросили четыре авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции. Целью стал опорный пункт 101-й бригады территориальной обороны Украины.