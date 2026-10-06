8 раз спаслись от дронов: Боец Протока почти 10 км нёс раненного товарища под огнём ВСУ

Российский штурмовик с позывным Протока почти 10 километров нёс раненого в ногу сослуживца на Запорожском направлении, неоднократно укрываясь от беспилотников ВСУ. О проведённой эвакуации рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр».

Протока сначала оказал товарищу первую медицинскую помощь, после чего начал выводить его из опасной зоны. По карте расстояние до точки передачи эвакуационной группе составило 9,7 километра.

«Тянул на себе под воздействием «птичек», восемь раз в укрытие прятался с ним. Ну, конечно, крови он потерял много», — рассказал военнослужащий ТАСС.

Добравшись до безопасного участка, штурмовик передал раненого прибывшей группе эвакуации. Сослуживца доставили в госпиталь, где ему оказали необходимую помощь. По словам Протоки, сейчас боец жив и уже вернулся в строй. Своевременная первая помощь и эвакуация позволили спасти солдату жизнь.

Ранее Life.ru рассказывал о российских штурмовиках, которые спасли раненого украинского военнослужащего после атаки беспилотника. Бойцы обнаружили его в укрытии на Купянском направлении и оказали помощь.