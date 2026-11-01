Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль под Белгородом 1 ноября
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При атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в Белгородской области ранило мирного жителя. Мужчина получил осколочное повреждение плеча и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
«С осколочным ранением плеча он доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — уточнили в оперштабе.
По данным властей, после осмотра и оказания необходимой помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Удар также повредил его автомобиль.
Ещё один инцидент произошёл в Шебекинском округе. Там из-за детонации беспилотника выбило окна в частном доме.
Ранее украинский дрон атаковал пассажирский автобус маршрута № 2 в Донецке, неподалёку от железнодорожного вокзала. В результате удара пострадали два человека, а стёкла в салоне выбило. Ещё один удар пришёлся по Куйбышевскому району Донецка. Там в результате атаки БПЛА повреждено остекление частного жилого дома.