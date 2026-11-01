При атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в Белгородской области ранило мирного жителя. Мужчина получил осколочное повреждение плеча и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«С осколочным ранением плеча он доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — уточнили в оперштабе.

По данным властей, после осмотра и оказания необходимой помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Удар также повредил его автомобиль.

Ещё один инцидент произошёл в Шебекинском округе. Там из-за детонации беспилотника выбило окна в частном доме.