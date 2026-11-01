В Донецке украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус № 2 возле железнодорожного вокзала. В результате удара пострадали два человека, в транспортном средстве выбило стёкла. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Атака произошла в Киевском районе города. Автобус находился на остановке возле железнодорожного вокзала. Рядом с повреждённой машиной обнаружили обломки беспилотника. Ещё один удар пришёлся по Куйбышевскому району Донецка. Там в результате атаки БПЛА повреждено остекление частного жилого дома.

Ранее при атаке дрона ВСУ в этом районе Донецка пострадали сразу четыре человека, в том числе 16-летний подросток. Среди раненых оказались женщина 1988 года рождения и трое мужчин 2010, 1962 и 1991 годов рождения. Тогда же повреждения получили автомобили. В тот день атаки затронули и другие населённые пункты ДНР. По данным главы республики Дениса Пушилина, всего ранения получили 13 мирных жителей, включая подростка.