Четыре мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения в результате атак украинских беспилотников на территории ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник сообщил об ударах по автобусу с работниками маслозавода и гражданским автомобилям.

Вечером 31 октября в Беловодском муниципальном округе дрон атаковал автобус, который развозил сотрудников предприятия по домам после рабочей смены. В результате погиб мужчина, ещё две женщины получили ранения.

Другая атака произошла на участке автодороги Старобельск — Беловодск. Беспилотник ударил по легковому автомобилю, находившиеся в нём мужчина и женщина погибли. В районе села Раздольное Старобельского округа под удар попала другая гражданская машина, её водитель также получил смертельные травмы.

По данным Пасечника, атакам подверглись транспортные средства, коммунальные и гражданские объекты в Северодонецке, Алчевске и Беловодском округе. Последствия ударов фиксируют сотрудники Следственного комитета России. Глава региона также сообщил, что средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики около 50 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что центр Луганска подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, повреждения получили жилые дома, почтовое отделение, государственный архив и школа — в последней ударной волной выбило окна. Также пострадали автомобильная стоянка и другие объекты гражданской инфраструктуры. Люди, по заверению руководителя республики, не пострадали.