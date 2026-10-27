Четыре человека погибли и восемь пострадали при атаках ВСУ на ЛНР за сутки

Четыре мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику за минувшие сутки. Под удары попали жилые дома, автомобили и гражданские объекты в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Краснодонском округе беспилотник атаковал жилой дом, в котором спала семья. Погиб глава семейства. Ещё один мужчина стал жертвой ударов в Антрацитовском округе, там же пострадали две женщины. В селе Дьяково ранения получили ещё двое жителей — мужчина и женщина.

Несколько атак зафиксировали в Луганске. Один из ударов пришёлся по складским помещениям, где погиб работник. В результате попадания по жилому дому пострадал мужчина.

В Сватовском округе беспилотник атаковал грузовик сельскохозяйственного предприятия. Водитель погиб. Ещё один мужчина получил ранения при другом ударе, а на дороге Нижняя Дуванка — Белокуракино дрон поразил легковой автомобиль, травмировав находившегося в нём мужчину.

В Кременском округе при атаке беспилотника пострадала женщина. По словам Пасечника, повреждения гражданской инфраструктуры также зафиксированы в Свердловском, Краснодонском и Беловодском округах.

Глава республики сообщил, что всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники регионального управления Следственного комитета фиксируют последствия ударов. За сутки силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над ЛНР около 40 воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал о серии атак беспилотников на ЛНР 24 октября. Тогда ранения получили семь мирных жителей. Один из дронов ударил по многоквартирному дому, повредив кровлю и фасад здания. На трассе между Лутугино и Красным Лучом беспилотник атаковал пассажирский автобус, в котором пострадали двое студентов. Ещё один удар пришёлся по молодому человеку на электровелосипеде.