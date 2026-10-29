Центр Луганска подвергся массированной атаке ВСУ: повреждены дома, почта и школа

Центр Луганска подвергся массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждены жилые дома, почтовое отделение, государственный архив и школа. Одновременно удары по энергетической инфраструктуре ЛНР привели к отключению электричества в шести муниципалитетах, без света остаются более 150 тысяч абонентов.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что ранним утром беспилотники ВСУ атаковали центральную часть столицы региона. Помимо зданий, повреждения получили автомобильная стоянка и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В одной из школ ударной волной выбило окна. При этом, как подчеркнул руководитель республики, обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают оперативные службы, представители местных властей и следователи регионального управления Следственного комитета.

Серьёзные последствия атаки зафиксированы и в энергетической системе ЛНР. После повреждения объектов инфраструктуры произошло аварийное отключение электроснабжения сразу в шести муниципалитетах. Ремонтные бригады оперативно приступили к устранению повреждений.

«Энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и обеспечили электроснабжение большей части потребителей по резервным схемам. Важно, социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания», — сообщил Пасечник.

Несмотря на принятые меры, свыше 150 тысяч абонентов пока остаются без электричества. Глава ЛНР предупредил, что из-за возросшей нагрузки на энергосистему в некоторых муниципалитетах возможны дополнительные кратковременные перебои с подачей света.

За восстановлением электроснабжения следит региональный штаб по безопасности энергосистемы. Специалисты продолжают ремонтные работы и контролируют распределение нагрузки, чтобы стабилизировать ситуацию. По данным Пасечника, средства противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили над территорией республики более 40 воздушных целей.