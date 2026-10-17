В ЛНР после атаки на энергетику без света остались 23 муниципалитета

В Луганской Народной Республике после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру произошли масштабные отключения электричества. Без света остались потребители в 23 муниципалитетах, включая Луганск. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По словам руководителя республики, удары по объектам энергетики нанесли украинские вооружённые формирования. В результате возникли аварийные отключения, затронувшие значительную часть территории ЛНР.

«Боевики ВФУ (вооружённые формирования Украины, так власти Донбасса называют ВСУ, — Прим. Life.ru) атаковали энергетическую инфраструктуру республики. В результате чего произошло аварийное отключение абонентов в 23 муниципалитетах, включая столицу региона», — написал Пасечник в своём канале в MAX.

Особое внимание власти уделили работе больниц и социальных учреждений. Их оперативно подключили к резервным источникам электроснабжения, чтобы сохранить работу жизненно важных служб.

При этом начать полноценный ремонт повреждённой инфраструктуры энергетики пока не могут. Как объяснил Пасечник, сохраняется угроза повторных атак. Восстановительные бригады приступят к работам, как только позволит обстановка.

Часть потребителей планируют подключить к электричеству по резервным линиям. Сроки полного восстановления энергоснабжения пока не названы.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях массированной атаки беспилотников на ЛНР, в ходе которой были повреждены объекты электросетевого хозяйства. 11 октября власти сообщали об ударах по 11 муниципалитетам республики. В нескольких населённых пунктах возникли перебои с электричеством и водоснабжением, энергетики приступили к восстановлению коммуникаций.