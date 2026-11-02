В Воронежской области за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 20 беспилотников. Их перехватили над Воронежем и восемью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Однако падение обломков привело к повреждениям двух частных домов: в Воронеже и одном из районов области пострадали фасады и остекление зданий. Опасность атаки БПЛА отменена.

Ранее в Волгоградской области жителей предупредили об угрозе ракетной атаки. При этом регион ещё вечером находился в зоне действия режима беспилотной опасности. Жителям региона следует ориентироваться на официальные сообщения МЧС и РСЧС и не покидать безопасное место до получения сигнала об отбое.