Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников самолётного типа. Атака охватила 16 областей страны и Московский регион, сообщили в Минобороны РФ.

Воздушные цели уничтожали в течение 12 часов — с 20:00 мск 31 октября до 08:00 мск 1 ноября. География налёта протянулась от приграничных территорий до центральной части России и Поволжья.

По данным военного ведомства, ПВО работала над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской и Орловской областями. В список также вошли Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области, а также Московский регион.

При этом одной из наиболее масштабных стала атака на Нижегородскую область. Губернатор Глеб Никитин сообщил об уничтожении более сотни дронов ночью и утром. В Кстовском районе серьёзные повреждения получило промышленное предприятие. По предварительным данным, пострадавших нет, но на время восстановительных работ возможны перебои с электричеством, горячей водой и отоплением.

Всего несколько дней назад масштабы воздушной атаки были значительно больше. 29 октября, как писал Life.ru, за ночь над 19 российскими регионами уничтожили 1214 беспилотников. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона направлялись 613 БПЛА, причём 231 из них был сбит непосредственно на подлёте к столице.

Октябрь вообще оказался месяцем интенсивных воздушных атак. По подсчётам, опубликованным Life.ru, за 31 день российские средства ПВО уничтожили 27 988 украинских беспилотников. Пиковым стало 6 октября, когда Минобороны отчиталось сразу о 1750 сбитых аппаратах за сутки.