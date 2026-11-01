Силы ПВО за октябрь сбили 27 988 украинских БПЛА над территорией России
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Российские средства противовоздушной обороны за октябрь сбили 27 988 украинских беспилотников. Наиболее высокий суточный показатель пришёлся на 6 октября, когда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении сразу 1750 аппаратов.
Помимо 6 октября, в этот список вошли 14 и 29 октября, когда военные сообщили об уничтожении по 1425 беспилотников.
Ещё два высоких показателя зафиксированы 24 и 30 октября. В эти дни, по данным Минобороны, российские расчёты ПВО сбили соответственно 1297 и 1263 украинских дрона.
Всего за пять перечисленных дней военное ведомство отчиталось об уничтожении 7160 беспилотников. Это почти 26% от общего количества дронов, уничтоженных за октябрь.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны в течение дня 31 октября уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели сбили в Жуковском и Перемышльском муниципальных округах, а также на окраине Обнинска,