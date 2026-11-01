Российские средства противовоздушной обороны за октябрь сбили 27 988 украинских беспилотников. Наиболее высокий суточный показатель пришёлся на 6 октября, когда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении сразу 1750 аппаратов. Помимо 6 октября, в этот список вошли 14 и 29 октября, когда военные сообщили об уничтожении по 1425 беспилотников. Ещё два высоких показателя зафиксированы 24 и 30 октября. В эти дни, по данным Минобороны, российские расчёты ПВО сбили соответственно 1297 и 1263 украинских дрона.