Два украинских беспилотника сбили над Пензенской областью за ночь 1 ноября
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Два беспилотника уничтожили минувшей ночью над Пензенской областью. Дроны сбили силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на территории области не зафиксировано.
Глава региона также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъёмку полётов беспилотников, мест их падения и обломков. Он призвал не публиковать подобные кадры в интернете.
При обнаружении сбитого или упавшего аппарата нельзя приближаться к нему и пытаться самостоятельно перемещать обломки. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Свыше 20 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Воздушную атаку отражали в Таганроге и шести районах региона. Под удар попали территории Верхнедонского, Миллеровского, Чертковского, Каменского, Шолоховского и Мясниковского районов. В Мясниковском районе обломки беспилотника повредили крышу жилого дома. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.