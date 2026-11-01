Два беспилотника уничтожили минувшей ночью над Пензенской областью. Дроны сбили силы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на территории области не зафиксировано.

Глава региона также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъёмку полётов беспилотников, мест их падения и обломков. Он призвал не публиковать подобные кадры в интернете.

При обнаружении сбитого или упавшего аппарата нельзя приближаться к нему и пытаться самостоятельно перемещать обломки. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.