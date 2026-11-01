Более 20 беспилотников уничтожили над Ростовской областью за ночь 1 ноября
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Свыше 20 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Воздушную атаку отражали в Таганроге и шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Под удар попали территории Верхнедонского, Миллеровского, Чертковского, Каменского, Шолоховского и Мясниковского районов.
В Мясниковском районе обломки беспилотника повредили крышу жилого дома. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На месте работают экстренные службы. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности: находиться в помещениях, не подходить к окнам и избегать открытых участков улиц.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Российские средства противовоздушной обороны за октябрь сбили 27 988 украинских беспилотников. Наиболее высокий суточный показатель пришёлся на 6 октября, когда Минобороны РФ отчиталось об уничтожении сразу 1750 аппаратов. Помимо 6 октября, в этот список вошли 14 и 29 октября, когда военные сообщили об уничтожении по 1425 беспилотников. Ещё два высоких показателя зафиксированы 24 и 30 октября. В эти дни, по данным Минобороны, российские расчёты ПВО сбили соответственно 1297 и 1263 украинских дрона.