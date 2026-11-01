Средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник в небе над Тульской областью минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.