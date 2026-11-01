Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью 1 ноября
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Средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник в небе над Тульской областью минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.
Свыше 20 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Воздушную атаку отражали в Таганроге и шести районах региона. Под удар попали территории Верхнедонского, Миллеровского, Чертковского, Каменского, Шолоховского и Мясниковского районов. В Мясниковском районе обломки беспилотника повредили крышу жилого дома. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.