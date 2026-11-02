Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены 2 ноября в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.

В Минобороны уточнили, что все 22 летательных аппарата были сбиты дежурными средствами ПВО.