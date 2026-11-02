Силы ПВО России за день уничтожили 22 украинских беспилотника
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, дроны были перехвачены 2 ноября в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.
В Минобороны уточнили, что все 22 летательных аппарата были сбиты дежурными средствами ПВО.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 16-летнего подростка при ударе беспилотника по Донецку. По данным властей ДНР, 1 ноября дрон атаковал Кировский район города. Ещё один 18-летний молодой человек получил ранения. Кроме того, при ударе по автомобилю в Петровском районе тяжело пострадала 25-летняя девушка.