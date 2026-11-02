В ДНР сообщили о гибели 16-летнего подростка при ударе БПЛА по Донецку
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16-летний подросток погиб в результате атаки беспилотника на Кировский район Донецка. Там же ранения получил 18-летний парень. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ещё один удар пришёлся по Петровскому району города. По данным ведомства, беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находилась 25-летняя девушка. Она получила тяжёлые ранения.
Все три случая произошли 1 ноября. Как утверждают в ДНР, атаки совершили украинские беспилотники. Всего за сутки в республике погибли два мирных жителя, ещё восемь человек пострадали.
Второй погибший — 63-летний мужчина из Макеевки. В Горняцком районе города дрон также ударил по легковому автомобилю. Тяжёлые травмы получила 12-летняя девочка.
По данным республиканского управления, за сутки удары повредили пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры и несколько транспортных средств. Последствия зафиксировали в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцеве и Енакиеве.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника на пассажирский автобус № 2 возле железнодорожного вокзала Донецка. В Киевском районе города ранения получили два человека, у автобуса выбило стёкла. Кроме того, 27 октября, по данным властей ДНР, при ударах по нескольким населённым пунктам республики погибли два человека и ещё четверо пострадали.
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