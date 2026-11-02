16-летний подросток погиб в результате атаки беспилотника на Кировский район Донецка. Там же ранения получил 18-летний парень. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Ещё один удар пришёлся по Петровскому району города. По данным ведомства, беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находилась 25-летняя девушка. Она получила тяжёлые ранения.

Все три случая произошли 1 ноября. Как утверждают в ДНР, атаки совершили украинские беспилотники. Всего за сутки в республике погибли два мирных жителя, ещё восемь человек пострадали.

Второй погибший — 63-летний мужчина из Макеевки. В Горняцком районе города дрон также ударил по легковому автомобилю. Тяжёлые травмы получила 12-летняя девочка.

По данным республиканского управления, за сутки удары повредили пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры и несколько транспортных средств. Последствия зафиксировали в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцеве и Енакиеве.