В ДНР при атаке дрона ВСУ погиб муж сотрудницы местной администрации
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В селе Старченково Донецкой Народной Республики украинский беспилотник унёс жизнь местного жителя. Погибший мужчина 1985 года рождения оказался супругом сотрудницы местной администрации. О трагедии сообщил глава Володарского муниципального округа Сергей Юзвинкевич.
По словам руководителя муниципалитета, смертельный удар нанёс беспилотник Вооружённых сил Украины. Мужчина был женат на сотруднице Старченковского территориального сектора администрации Володарского округа.
Володарский округ уже неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. На автодороге Р-150 дрон ВСУ атаковал грузовик, в результате чего погибли двое мужчин в возрасте 57 и 25 лет. Удар пришёлся и по микроавтобусу возле села Новокрасновка. Серия атак тогда затронула сразу несколько населённых пунктов ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник ударил по рейсовому автобусу, погиб 40-летний мужчина. Всего за сутки, по данным главы республики Дениса Пушилина, жертвами ударов стали трое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения, в том числе ребёнок.
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