Володарский округ уже неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. На автодороге Р-150 дрон ВСУ атаковал грузовик, в результате чего погибли двое мужчин в возрасте 57 и 25 лет. Удар пришёлся и по микроавтобусу возле села Новокрасновка. Серия атак тогда затронула сразу несколько населённых пунктов ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник ударил по рейсовому автобусу, погиб 40-летний мужчина. Всего за сутки, по данным главы республики Дениса Пушилина, жертвами ударов стали трое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения, в том числе ребёнок.