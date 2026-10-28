В ДНР 27 октября при атаках ВСУ погибли два человека, четверо пострадали

Два мирных жителя погибли и ещё четверо получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Донецкую Народную Республику 27 октября. Под удары попали жилые дома и грузовые автомобили в нескольких муниципалитетах. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Трагедия произошла в посёлке Ольгинка Волновахского округа. Беспилотник атаковал жилой дом, в результате удара погибли женщина 1938 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

В городе Снежном удар также пришёлся по жилому зданию. Тяжёлые ранения получил мужчина 1963 года рождения. Ещё двое жителей пострадали на автодороге возле населённого пункта Красный Партизан в Ясиноватском округе. Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, ранения получили мужчины 1975 и 1999 годов рождения.

Ещё один удар по грузовику зафиксирован в Тельмановском округе, неподалёку от гранитного карьера. Пострадал мужчина 1981 года рождения. Информация о его состоянии не приводится.

Всего, по данным регионального управления, за сутки повреждены восемь жилых домов, объект гражданской инфраструктуры, два грузовых и два легковых автомобиля. Разрушения зафиксированы в Снежном, Горловке, Волновахском, Тельмановском и Ясиноватском округах.

Ранее стало известно о двух пострадавших в ДНР после атаки украинских беспилотников. В Куйбышевском районе Донецка беспилотник ударил по жилому дому, ранив пожилую женщину. В посёлке Новотроицкое Волновахского округа подросток 2009 года рождения получил ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Кроме того, были повреждены семь жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.