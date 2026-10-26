В ДНР 25 октября при атаке дрона ВСУ и взрыве боеприпаса пострадали два человека

Два мирных жителя, в том числе подросток, получили ранения 25 октября в Донецкой Народной Республике. Женщина пострадала при атаке украинского беспилотника на жилой дом, а несовершеннолетний подорвался на взрывоопасном предмете, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В Куйбышевском районе Донецка беспилотник ударил по жилому зданию. В результате атаки пострадала женщина 1946 года рождения.

В посёлке Новотроицкое Волновахского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил подросток 2009 года рождения. Тип сдетонировавшего боеприпаса в сообщении не уточняется.

Кроме того, по данным регионального управления, зафиксированы повреждения семи жилых домов и шести объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет России расследует атаки ВСУ на Пермский край, Запорожскую область и ДНР. В частности, ведомство изучает обстоятельства удара беспилотника по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого пострадала женщина. Следователям предстоит установить причастных к нападению.