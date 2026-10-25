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Регион
Опубликовано 25 октября, 17:46

СК займётся расследованием атак ВСУ на Пермский край, Запорожскую область и ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России расследует атаку ВСУ на промышленный объект в Пермском крае, в результате которой пострадали пять человек. В пресс-службе ведомства сообщили, что следователи также изучат обстоятельства ударов по Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

По информации местных органов исполнительной власти, промышленное предприятие в Прикамье подверглось нападению украинских вооружённых формирований. В результате произошедшего травмы получили пять человек. Других подробностей об их состоянии и последствиях удара в сообщении СК не приводится.

Ещё один эпизод связан с атакой беспилотника на рейсовый автобус в Запорожской области. В результате удара ранения получили три человека. Кроме того, украинский БПЛА атаковал Куйбышевский район Донецка, где пострадала женщина.

«Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее была совершена атака беспилотников на промышленное предприятие в Пермском крае. В результате происшествия травмы получили пять сотрудников. Ещё 23 октября регион подвергся другому налёту, во время которого, по данным губернатора Дмитрия Махонина, средства ПВО уничтожили 20 беспилотников. Тогда повреждения получили квартиры в Березниках и Соликамске, а также промышленный объект. Пострадавших при той атаке не было. Также Life.ru писал об ударе беспилотника по рейсовому автобусу Москва — Мелитополь. По информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в момент нападения в салоне находились восемь человек. Травмы получили двое водителей и пассажир.

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Юлия Сафиулина
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