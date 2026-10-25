В Белгородской области при атаках дронов пострадали ещё пять человек

Ещё пять мирных жителей пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области. В Шебекино мужчина получил травму ноги, а в селе Черемошное дрон атаковал автомобиль с людьми. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Шебекино после детонации беспилотника пострадавшего с ампутацией ноги и осколочным ранением черепа бойцы самообороны доставили в районную больницу. Другой мужчина получил ожог лица. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.

В Черемошном FPV-дрон ударил по машине. Ранения получили двое мужчин и женщина. У одного из мужчин обнаружили акубаротравму и рану в височной области, у второго — акубаротравму и множественные осколочные ранения головы, рук, ног и живота. Женщина ранена осколками в руки и ноги. Двоих пострадавших оставили в больнице, третий будет лечиться амбулаторно.

Удары также повредили коммерческий объект в Масловой Пристани, инфраструктуру в Гостищеве и забор частного дома в Борисовке. В Новой Таволжанке после атаки загорелся жилой дом, а в Шебекино повреждено транспортное средство.

Ранее от ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали четыре человека, трое из них — медики бригады скорой помощи. Самый тяжёлый эпизод произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Там дрон атаковал машину скорой. Один мужчина получил осколочные ранения рук, ног, головы и туловища, у одной из женщин — ранения поясницы, у второй предварительно диагностировали акубаротравму. Всех троих отвезли в Борисовскую ЦРБ, затем их переведут в областную клинику в Белгороде.