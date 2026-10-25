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Опубликовано 25 октября, 22:29

В Белгородской области при атаках дронов пострадали ещё пять человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё пять мирных жителей пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области. В Шебекино мужчина получил травму ноги, а в селе Черемошное дрон атаковал автомобиль с людьми. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В Шебекино после детонации беспилотника пострадавшего с ампутацией ноги и осколочным ранением черепа бойцы самообороны доставили в районную больницу. Другой мужчина получил ожог лица. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.

В Черемошном FPV-дрон ударил по машине. Ранения получили двое мужчин и женщина. У одного из мужчин обнаружили акубаротравму и рану в височной области, у второго — акубаротравму и множественные осколочные ранения головы, рук, ног и живота. Женщина ранена осколками в руки и ноги. Двоих пострадавших оставили в больнице, третий будет лечиться амбулаторно.

Удары также повредили коммерческий объект в Масловой Пристани, инфраструктуру в Гостищеве и забор частного дома в Борисовке. В Новой Таволжанке после атаки загорелся жилой дом, а в Шебекино повреждено транспортное средство.

Число погибших при ночной атаке дронов на Белгород выросло до двух
Число погибших при ночной атаке дронов на Белгород выросло до двух

Ранее от ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали четыре человека, трое из них — медики бригады скорой помощи. Самый тяжёлый эпизод произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Там дрон атаковал машину скорой. Один мужчина получил осколочные ранения рук, ног, головы и туловища, у одной из женщин — ранения поясницы, у второй предварительно диагностировали акубаротравму. Всех троих отвезли в Борисовскую ЦРБ, затем их переведут в областную клинику в Белгороде.

Больше новостей об атаках беспилотников и происшествиях в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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