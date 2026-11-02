В Подмосковье малому и среднему бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников и ракет, будут предоставлять микрозаймы в приоритетном порядке. Соответствующие изменения внесены в региональный перечень приоритетных проектов постановлением правительства Московской области от 30 октября.

На преимущество при получении финансирования смогут рассчитывать предприниматели, чьи объекты пострадали непосредственно от ударов и их последствий. В список также включили представителей бизнеса, понёсших ущерб из-за повреждения складской инфраструктуры маркетплейсов.

Выдачей средств занимается Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка предназначена для компаний и предпринимателей, зарегистрированных и ведущих деятельность в Подмосковье.

Ещё одной приоритетной категорией стали резиденты индустриальных парков, промышленная инфраструктура которых создаётся за счёт областного бюджета.

Вопрос поддержки предпринимателей стал особенно актуальным после атак на логистические объекты. В частности, Life.ru сообщал о пожаре на складе Wildberries в подмосковном Подольске после попадания беспилотника. Тогда сотрудников успели вывести в укрытие, пострадавших не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что правительство России утвердило налоговые послабления для предпринимателей, пострадавших при атаках на объекты Wildberries. Им предоставили отсрочку по ряду налогов и страховых взносов на 12 месяцев с последующей рассрочкой платежей. Кроме того, в России на год отменили большинство неналоговых проверок бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Мораторий действует до 1 октября 2027 года, однако для отдельных проверок, связанных с безопасностью граждан, предусмотрены исключения.