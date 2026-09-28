В России на год отменили проверки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

В России на год отменили неналоговые проверки бизнеса, пострадавшего в результате атак. Постановление уже подписано и будет действовать до 1 октября 2027 года, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко. Мораторий распространяется на объекты, получившие ущерб в результате атак начиная с 1 января 2026 года.

«Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур», — объяснил Григоренко.

При этом внеплановые проверки полностью не исчезнут. Они будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента или правительства, а также при поступлении информации, что деятельность бизнеса создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

«При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан», — добавил вице-премьер.

Подобные ограничения на проведение контрольных мероприятий в России уже действовали ранее. С 2022 года государство последовательно сокращало число плановых проверок и заменяло часть из них профилактическими визитами.

Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура предложила ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Инициатива предполагала освобождение таких компаний от дополнительной административной нагрузки на период восстановления.