Гуцан предложил мораторий на проверки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

Предпринимателям, понёсшим ущерб из-за атак беспилотников, могут предоставить дополнительные меры поддержки в 2027 году. Генпрокуратура России предложила на этот период отказаться от проверок такого бизнеса со стороны надзорных органов. С инициативой выступил генеральный прокурор России Александр Гуцан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Помимо моратория, предпринимателям могут дать возможность перенести обязательные платежи или разделить их на несколько частей. Такая мера, в частности, может коснуться налоговой отчётности.

Ещё одним вариантом помощи глава ведомства назвал льготный период для погашения банковских займов. Это должно снизить финансовую нагрузку на компании, пострадавшие от налётов беспилотников.

Наиболее взвешенным подходом Гуцан считает комплексную поддержку бизнеса, понёсшего ущерб в результате атак БПЛА. В предложенный пакет, таким образом, могут войти послабления по платежам, кредитам и надзорным мероприятиям.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров провёл совещание, посвящённое усилению защиты производственных и инфраструктурных объектов. Участники встречи отдельно рассмотрели поддержку предприятий, которые направляют средства на повышение безопасности своих площадок. В числе возможных мер назвали снижение фискальной нагрузки для компаний, инвестирующих в защиту объектов.