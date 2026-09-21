Защиту от дронов хотят учесть в налогах: Минфин готовит изменения для бизнеса

Минфин России вместе с представителями различных отраслей прорабатывает изменения в налоговое законодательство, которые позволят учитывать расходы на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Речь идёт не о прямой компенсации затрат предприятиям. Ведомство рассматривает именно механизм их учёта при налогообложении.

«Не компенсации, а в части учёта расходов на оборону объектов, там на восстановление объектов», — сказал Сазанов.

По его словам, Минфин сейчас выясняет вместе с бизнесом, какие именно поправки для этого потребуются. Замминистра признал, что без корректировки действующих норм не обойтись. Подготовить соответствующие изменения планируется уже осенью.

17 сентября Life.ru писал, что правительство обсудило господдержку предприятий, вложившихся в защиту от БПЛА или понёсших ущерб от атак. Вопрос рассматривала специальная подкомиссия по устойчивости отдельных отраслей экономики.