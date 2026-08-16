Склад Wildberries загорелся после попадания БПЛА в Подольске
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В подмосковном Подольске произошло серьёзное возгорание на территории индустриального парка «Коледино». Огонь охватил складской комплекс компании Wildberries.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что причиной пожара стало попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Глава региона подчеркнул, что в момент атаки на объекте были предприняты необходимые меры безопасности: сотрудников оперативно вывели в укрытие. Благодаря грамотным действиям персонала, пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, принимаются все меры для ликвидации возгорания.
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