Склад Wildberries загорелся после попадания БПЛА в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что причиной пожара стало попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Глава региона подчеркнул, что в момент атаки на объекте были предприняты необходимые меры безопасности: сотрудников оперативно вывели в укрытие. Благодаря грамотным действиям персонала, пострадавших в результате инцидента нет.