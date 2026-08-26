Утверждены меры помощи бизнесу после ударов по объектам Wildberries

Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке предпринимателей, чей бизнес пострадал при налётах БПЛА на объекты группы «РВБ» (Wildberries и Russ, RWB). Правительство намерено снизить финансовую нагрузку на пострадавшие компании.

«Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий», — сообщили в кабмине. Это позволит предпринимателям сохранить операционную устойчивость в кризисный период.

Льгота касается НДС, налога на прибыль, обязательных взносов по УСН и АУСН, а также страховых отчислений. Отсрочка действует для платежей, срок которых выпадает на период с августа 2026 по июль 2027 года.

Пострадавшие партнёры получают право на отсрочку длительностью 12 месяцев. После этого периода государство предоставит рассрочку: задолженность можно будет погашать равными долями в течение следующего года.

Исключение сделано для НДС при ввозе товаров в Россию — по нему послаблений не предусмотрено. Все остальные обязательства перед бюджетом теперь можно исполнить в гибком графике.

С середины июля 2026 года объекты логистической группы «РВБ» (объединённая компания Wildberries & Russ) подвергаются систематическим атакам украинских беспилотников. В результате ударов по складским комплексам в различных регионах России нанесен значительный материальный ущерб, повреждены и уничтожены товары десятков тысяч продавцов. Есть жертвы и пострадавшие.