Заводы хотят застраховать от воздушных атак: Шохин объяснил, почему нужна господдержка

РСПП обсуждает с Центробанком и Минфином новые правила страхования промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки. Об этом рассказал глава союза, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

По его оценке, на обычных рыночных условиях такую защиту обеспечить не получится: расходы окажутся непосильными для предприятий. Поэтому наряду с изменением законодательства Шохин считает необходимой государственную поддержку.

Ключевую роль он отводит Российской национальной перестраховочной компании, принадлежащей Банку России. Глава РСПП в интервью ТАСС рассказал, что предлагает задействовать её ресурсы при поддержке ЦБ. При этом, по его мнению, работа исключительно на рыночных условиях не позволит решить проблему и самой компании. Отдельный вопрос — правовая классификация рисков. Шохин предложил рассмотреть их признание терроризмом и внести необходимые изменения в законодательство.

«То есть даже с точки зрения законодательной классификации нужно как-то вводить новые нормы», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что РСПП предложил использовать системы РЭБ и лазерные установки для защиты промышленных объектов. На встрече с президентом страны Владимиром Путиным Шохин говорил о необходимости урегулировать взаимодействие предприятий с властями и Минобороны при оснащении такой защиты.