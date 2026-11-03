Силы ПВО отразили атаку ещё 13 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С учётом новой группы число уничтоженных аппаратов с начала суток 3 ноября достигло 69.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 05:36 мск.

Сведений о пострадавших и повреждениях в его сообщении нет.

Перед этим мэр сообщил об уничтожении 15 аппаратов. Тогда общее число сбитых беспилотников с начала суток составляло 56.

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 2 ноября на подлёте к Москве уничтожили 18 дронов: сначала восемь, затем ещё десять. Сообщения о новых перехватах продолжили поступать ночью.