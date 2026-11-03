Минимум три пассажирских самолёта, следовавших из Турции в Москву, развернулись обратно в аэропорты вылета. Ещё пять рейсов вместо столичного Внукова приземлились в Санкт-Петербурге. Об изменениях маршрутов сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей турецких авиакомпаний.

«Пять рейсов Turkish Airlines, вылетевших из турецких городов во «Внуково», перенаправлены в Санкт-Петербург. Рейс TK421 из Стамбула в Москву развернулся обратно в аэропорт вылета», — рассказали в авиакомпании.

Среди самолётов, приземлившихся в Пулкове, четыре выполняли рейсы из Антальи, ещё один следовал из Стамбула. При этом борт Turkish Airlines под номером TK421 вернулся в турецкую столицу авиасообщения, так и не достигнув Москвы.

Аналогичное решение приняли экипажи самолётов лоукостеров AJet и Pegasus. Оба лайнера находились в воздушном пространстве Польши, когда изменили курс и направились обратно в Стамбул.

Причиной корректировки маршрутов стали ограничения на работу московского аэропорта Внуково. Росавиация сообщила о временном запрете на приём и выпуск воздушных судов, объяснив меры необходимостью обеспечить безопасность полётов.

Ранее Life.ru сообщал, что два пассажирских самолёта, направлявшихся в московский аэропорт Домодедово, перенаправили на запасные аэродромы. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства, введённые в 23:25 по московскому времени. В результате рейс из Баку приземлился в Санкт-Петербурге, а самолёт из Еревана принял аэропорт Шереметьево. В пресс-службе Домодедово подчеркнули, что пассажиров оперативно информируют об изменениях в расписании.