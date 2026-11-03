Московский аэропорт Домодедово корректирует расписание полётов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Изменения затронули и международные направления: два самолёта, следовавших в столичную авиагавань из Баку и Еревана, отправили на посадку в другие аэропорты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Домодедово.

Ограничения начали действовать в 23:25 по московскому времени. В связи с изменением условий использования воздушного пространства аэропорту пришлось скорректировать график приёма и отправки воздушных судов.

Один из перенаправленных бортов, следовавший из Баку, отправили в Санкт-Петербург. Самолёт из Еревана принял московский аэропорт Шереметьево. Таким образом, пассажирам обоих рейсов пришлось столкнуться с изменением первоначального маршрута.

В Домодедово подчеркнули, что пассажиров оперативно информируют обо всех изменениях. Информация о статусе рейсов регулярно обновляется, а сотрудники авиагавани переведены на усиленный режим работы, чтобы помогать путешественникам в сложившейся ситуации.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полётов. Они могут повлиять не только на время вылета и прибытия, но и на маршруты следования воздушных судов.

Пассажирам рекомендуют не ориентироваться исключительно на первоначальное время отправления, указанное в билете. Перед поездкой в аэропорт стоит проверить актуальный статус своего рейса на онлайн-табло и следить за сообщениями авиакомпании.

Ранее Life.ru писал, что Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московском аэропорту Внуково. При этом Шереметьево и Жуковский продолжали обслуживать воздушные суда в особом режиме — по согласованию с уполномоченными органами. Такие меры были связаны с обеспечением безопасности полётов и могли повлиять на расписание авиарейсов.