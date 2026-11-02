Число беспилотников, уничтоженных силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве вечером 2 ноября, увеличилось до 28. Об отражении очередной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«Десять беспилотников уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в 23:41 по московскому времени.

Ранее в течение вечера мэр дважды сообщал о перехвате воздушных целей. Сначала средства ПВО уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся к столице, затем стало известно о ликвидации ещё десяти аппаратов. С учётом последнего сообщения общее число сбитых дронов достигло 28.

Конкретные районы падения обломков не уточняются. Сведений о возможных пострадавших и повреждениях на земле пока не поступало.

Напомним, что в ночь на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 212 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны РФ, воздушные цели перехватывали над 14 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

Как ранее писал Life.ru, в ночь на 1 ноября были сбиты ещё 235 беспилотников. Тогда атака затронула 16 областей и Московский регион. В Нижегородской области после уничтожения более сотни дронов серьёзные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.