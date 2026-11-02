Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 658 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные 2 ноября привели в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все воздушные цели были перехвачены и сбиты средствами ПВО.

Ранее Life.ru сообщал о перехвате 212 украинских беспилотников в ночь на 2 ноября. По данным Минобороны, дроны уничтожили над несколькими регионами России, включая Московский регион, Краснодарский край и Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.