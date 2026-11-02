В московских аэропортах ввели временные ограничения на фоне сообщений об уничтожении беспилотников, направлявшихся к столице. Шереметьево продолжает обслуживать воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами, а во Внуково временно ограничили приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в Росавиации вечером 2 ноября.

В ведомстве пояснили, что особый порядок работы воздушных гаваней необходим для обеспечения безопасности полётов. При этом пассажирам стоит учитывать вероятность изменений в расписании: время вылета и прилёта отдельных рейсов может корректироваться.

Путешественникам рекомендуют заранее проверять информацию о своих рейсах на официальных онлайн-табло аэропортов и следить за сообщениями авиаперевозчиков.

О сроках действия ограничений в опубликованном сообщении не сообщается. Решение о возвращении к обычному режиму работы будет зависеть от дальнейшей обстановки в воздушном пространстве.

Ранее Life.ru писал, что вечером 2 ноября российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Горожан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.