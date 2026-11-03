За последние полчаса временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в шести аэропортах Поволжья, в том числе в Казани и Саратове. Об этом сообщила Росавиация в ночь на 3 ноября.

Меры также затронули Пензу, Саранск, Чебоксары и ульяновский аэропорт Баратаевка. В Саратове ограничения действуют в аэропорту Гагарин.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в ведомстве. Сроки возобновления работы в сообщениях не указаны.

Кроме того, приём и отправку самолётов временно ограничили в ярославском аэропорту Туношна.

В Жуковском режим изменили: после введённых ограничений авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация связала это с корректировкой параметров ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 2 ноября ограничения ввели во Внуково. В Росавиации также объяснили эту меру необходимостью обеспечить безопасность полётов.