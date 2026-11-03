Силы ПВО Минобороны России ликвидировали ракетную угрозу до того, как она достигла границ Пензенской области. Об этом утром 3 ноября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Возникшая сегодня ночью ракетная угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны России, не достигнув границ Пензенской области», — написал глава региона.

Мельниченко поблагодарил военнослужащих за чёткое и профессиональное выполнение стоящих перед ними задач при защите мирного населения.

Количество и тип воздушных целей, а также место их перехвата губернатор не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 3 ноября в шести аэропортах Поволжья, включая Пензу, временно ограничили приём и выпуск самолётов. Меры также затронули Казань, Саратов, Саранск, Чебоксары и Ульяновск. Росавиация объяснила их необходимостью обеспечить безопасность полётов.