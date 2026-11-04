В хуторе Петров Теучежского района Адыгеи обломки беспилотника повредили газовую трубу и остекление частного дома. Возникшую утечку газа удалось устранить, никто не пострадал. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в мессенджере «Макс».

Кроме того, обломки БПЛА обнаружили в окрестностях аула Тахтамукай. По словам руководителя региона, там обошлось без пострадавших и разрушений.

В результате атаки беспилотников также произошёл пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгейске. Для ликвидации возгорания привлекли сотрудников МЧС и спасателей. На месте работают правоохранители, представители экстренных служб и местной администрации.

«Персонал комплекса был эвакуирован, на данный момент сведений о пострадавших или погибших не поступало», — уточнил Кумпилов.

Ранее Life.ru рассказывал, что логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке беспилотников, после которой на территории комплекса вспыхнул пожар. Компания временно приостановила приём поставок от продавцов, а товары с повреждённого объекта скроют с витрины маркетплейса.