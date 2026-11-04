Логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке БПЛА, после чего на территории комплекса начался пожар. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, предварительно, никто не пострадал, сообщила пресс-служба маркетплейса в своём Telegram-канале.

На месте происшествия работают экстренные службы. Из-за случившегося компания временно ограничила работу логистического центра и приостановила приём поставок от продавцов.

Товары, которые находились на пострадавшем объекте, будут скрыты с витрины маркетплейса. Заказы, которые не получится доставить с других складов, отменят.

При этом покупатели по-прежнему могут оформлять новые заказы в обычном режиме. Для их сборки и отправки Ozon задействует другие логистические комплексы.

Поставки продавцов, уже направляющиеся в Адыгейск, перенаправят на альтернативные объекты.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье предприниматели, пострадавшие от атак беспилотников и ракет, смогут получать микрозаймы в приоритетном порядке. Поддержка распространяется на малый и средний бизнес, включая продавцов маркетплейсов, понёсших ущерб из-за повреждения складской инфраструктуры.