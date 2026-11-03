Песков заявил о серьёзном усилении защиты России от ударов ВСУ
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Россия принимает активные меры для минимизации последствий ударов Вооружённых сил Украины, а эффективность защиты российских объектов заметно выросла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ночной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.
«Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий ударов. Эффективность защиты серьёзно увеличилась, но полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным», — сказал представитель Кремля.
Песков отвечал на вопрос журналистов после массированной атаки беспилотников на Ярославскую область в ночь на 3 ноября. По данным губернатора региона Михаила Евраева, основной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отражали атаку 124 беспилотников. В результате были повреждены объекты инфраструктуры предприятия, на территории НПЗ возник пожар. Два сотрудника получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Повреждения также зафиксировали за пределами предприятия: обломками беспилотников выбило стёкла в жилых домах и повредило автомобили.
При этом на вопрос о возможном влиянии таких атак на переговорный процесс Песков отдельно не ответил. Ранее, 30 октября, представитель Кремля уже заявлял, что возобновление атак на российские НПЗ не означает отмены переговоров по украинскому урегулированию.