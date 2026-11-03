Россия принимает активные меры для минимизации последствий ударов Вооружённых сил Украины, а эффективность защиты российских объектов заметно выросла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ночной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

«Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий ударов. Эффективность защиты серьёзно увеличилась, но полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным», — сказал представитель Кремля.

Песков отвечал на вопрос журналистов после массированной атаки беспилотников на Ярославскую область в ночь на 3 ноября. По данным губернатора региона Михаила Евраева, основной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отражали атаку 124 беспилотников. В результате были повреждены объекты инфраструктуры предприятия, на территории НПЗ возник пожар. Два сотрудника получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Повреждения также зафиксировали за пределами предприятия: обломками беспилотников выбило стёкла в жилых домах и повредило автомобили.