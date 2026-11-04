В Тюменской области объявили режим беспилотной опасности
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Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Тюменской области 4 ноября. Мера носит превентивный характер и не означает, что регион уже подвергся атаке. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — призвал глава региона.
Власти напомнили жителям о запрете на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей беспилотников, их обломков и работы средств противовоздушной обороны. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на регионы России в ночь на 4 ноября. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 709 украинских дронов над 15 регионами страны, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Воздушные цели сбивали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Воронежской и Ростовской областями.