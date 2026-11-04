Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Тюменской области 4 ноября. Мера носит превентивный характер и не означает, что регион уже подвергся атаке. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — призвал глава региона.

Власти напомнили жителям о запрете на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей беспилотников, их обломков и работы средств противовоздушной обороны. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.