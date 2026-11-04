Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников над 15 территориями страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, перечислив регионы, где отражали воздушные атаки.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских БПЛА», — говорится в утренней сводке ведомства. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской и Воронежской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожали над Саратовской, Самарской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Адыгеей. Средства противовоздушной обороны также работали над Азовским и Чёрным морями.