Два моря и 15 регионов: Ночная битва за небо России закончилась уничтожением 709 дронов ВСУ
ПВО за ночь уничтожила 709 украинских дронов от Брянской области до Чёрного моря
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников над 15 территориями страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, перечислив регионы, где отражали воздушные атаки.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских БПЛА», — говорится в утренней сводке ведомства. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской и Воронежской областями.
Кроме того, беспилотники уничтожали над Саратовской, Самарской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Адыгеей. Средства противовоздушной обороны также работали над Азовским и Чёрным морями.
Предыдущие ночи также сопровождались массированными атаками беспилотников. Как ранее сообщал Life.ru, 3 ноября российские военные уничтожили 856 украинских дронов. Тогда воздушные цели перехватывали над 13 областями, Московским регионом, Крымом и Чёрным морем. Днём ранее дежурные расчёты ПВО ликвидировали ещё 212 беспилотников. География атак охватила Центральную Россию, Поволжье и южные регионы страны.