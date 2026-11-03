856 дронов от Ярославля до Тулы: Военные всю ночь отражали массированную атаку ВСУ
Силы ПВО всю ночь отражали массированную атаку ВСУ на Россию — сбито 856 БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 3 ноября уничтожили 856 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели сбивали над 13 областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря, сообщило Минобороны РФ.
Массированную атаку отражали над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, расчёты ПВО работали в Московском регионе, Республике Крым и над Чёрным морем.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 856 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 212 украинских беспилотников в ночь на 2 ноября. Тогда воздушную атаку отражали над 14 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Днём 2 ноября средства ПВО перехватили ещё 22 беспилотника над шестью регионами России.