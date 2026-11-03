Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 3 ноября уничтожили 856 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели сбивали над 13 областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря, сообщило Минобороны РФ.

Массированную атаку отражали над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, расчёты ПВО работали в Московском регионе, Республике Крым и над Чёрным морем.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 856 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.