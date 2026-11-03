124 дрона ВСУ совершили масштабную атаку на НПЗ в Ярославле, ранены 2 сотрудника
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В ночь на 3 ноября Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников. Основной целью, по словам губернатора Михаила Евраева, стал нефтеперерабатывающий завод. Всего в атаке участвовали 124 БПЛА, которые отражали силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
В результате налёта повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего предприятия. На территории НПЗ возникло возгорание, к ликвидации которого приступили экстренные службы.
«Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил Евраев.
Последствия атаки затронули и жилые кварталы Ярославля. Обломками сбитых беспилотников выбило стёкла в нескольких многоквартирных и частных домах. Кроме того, повреждены личные автомобили горожан. На время работы оперативных служб в городе вводились ограничения движения. В частности, был перекрыт перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Позднее губернатор сообщил, что проезд на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлен, а общественный транспорт возвращается на обычные маршруты.
При этом работа подразделений Минобороны, регионального министерства безопасности и силовых ведомств продолжается. Жителям рекомендовано дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославле перекрывали выезд на трассу в сторону Москвы из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения затронули перекрёсток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Губернатор Михаил Евраев призывал автомобилистов отказаться от поездок в этом направлении или выбирать альтернативные маршруты.