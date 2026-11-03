Власти Ярославской области ограничили движение транспорта на одном из выездов из Ярославля в направлении Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Проехать нельзя от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона призвал водителей отказаться от поездок в этом направлении и ближайших районах либо заранее выбрать альтернативный маршрут.

По словам Евраева, подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Ограничения будут действовать до сигнала об отмене режима «Беспилотная опасность».

Ранее системы противовоздушной обороны ликвидировали ещё 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Общее число сбитых аппаратов за вечер 2 ноября и ночь на 3 ноября достигло 84. Из них 56 беспилотников уничтожены с начала суток 3 ноября.