Лежащие на проезжей части якобы сбитые дроны ВСУ могут быть не тем, чем кажутся. Некоторые из них детонируют при приближении человека или машины. По оценке военного эксперта Юрия Кнутова, это говорит о новой тактике Киева — применении так называемых «дронов-ждунов».

«Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», — приводит «Газета.ru» слова аналитика.

По его словам, такой беспилотник может быть оснащён датчиком движения или микрофоном. Когда рядом появляется человек или транспорт, устройство срабатывает. Внешне оно может выглядеть как обычный сбитый дрон — и именно это делает его опасным.

Раньше такие ловушки размещали в укрытиях: в траве, на деревьях, на крышах. Теперь их стали оставлять на дорогах, где вероятность встречи с людьми выше. Расчёт на то, что подойти захочется — из любопытства или чтобы убрать помеху.

Ранее боец ВС РФ с позывным Доцент заявил, что ВСУ начали применять неизвестный БПЛА. Дрон садится на дорожное полотно и происходит дистанционный подрыв, уточнил военный. По его словам, момент подрыва происходит при движении приближающегося авто.