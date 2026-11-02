Неизвестные благотворители, предлагавшие российским волонтёрам FPV-очки для бойцов СВО, требовали взамен видеозаписи с благодарностями военнослужащих. При этом отправители отказывались раскрывать свои личности и переходить для общения в мессенджер Max. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, за поставками заминированного оборудования, по данным ведомства, стояли украинские спецслужбы.

Для реализации схемы неизвестные выходили на представителей российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов через анонимные аккаунты в Telegram. Они выдавали себя за патриотически настроенных граждан, желающих помочь военнослужащим.

Во время переписки отправители не сообщали волонтёрам свои имена, номера телефонов и места работы. От телефонных разговоров через Max они также отказывались. Зато на одном условии настаивали особенно активно — требовали видеоролики, в которых российские бойцы благодарят их за переданную помощь.

Как выяснили сотрудники спецслужбы, передаваемые таким образом FPV-очки были начинены самодельными взрывными устройствами. Опасную партию удалось обнаружить после того, как военнослужащий в Волгоградской области получил от волонтёра две пары очков и обратился в ФСБ для их проверки. В дальнейшем аналогичные устройства изъяли в нескольких регионах России. Сейчас силовики разыскивают отправителей посылок.

Подобная история уже происходила в феврале 2025 года. Тогда Life.ru рассказывал о загадочном волонтёре по имени Роман, передавшем военным партию заминированных FPV-очков Skyzone Cobra X V4. Специалисты установили, что устройства были начинены взрывчаткой, а при включении могли сдетонировать. Представители разработчика РЭБ-оборудования призвали бойцов проверять любые грузы от незнакомых благотворителей.

Причём вместо полезного снаряжения военным пытались передавать даже взрывоопасную обувную экипировку. В марте 2026 года Life.ru сообщал о перехвате 504 взрывных устройств, замаскированных под стельки с подогревом. Опасный груз поступил из Польши через Белоруссию и предназначался для отправки в зону СВО под видом гуманитарной помощи. Тогда в Москве задержали иностранца, получившего посылку по заданию украинских кураторов.